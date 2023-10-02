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Корниленко — о баннерах "Спартака": Самара навсегда зелено-бело-синяя

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Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал тот факт, что "Спартак" перед матчем с самарской командой разместил провокационные баннеры.
Фото: www.kc-camapa.ru
"Для меня тоже дико было. Хочу сказать болельщикам, что Самара навсегда зелено-бело-синяя. Это было, есть и будет", — сказал Корниленко.

Отметим, что перед матчем с самарской командой красно-белые опубликовали на медиа-фасадах города надпись "Красно-белая Самара". Однако в самом матче "Спартак" так и не сумел забить сопернику, проиграв со счётом 4:0.

Источник: Metaratings.


Корниленко Спартак Крылья Советов
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