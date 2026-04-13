Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
17:15
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
19:45
РодинаНе начат

Ятимов - о финансовых проблемах "Ростова": руководство помогает словом и делом

Голкипер "Ростова" Рустам Ятимов высказался о финансовых проблемах клуба.
Фото: ФК "Ростов"
По словам Ятимова, у него есть уверенность в будущем и на данный момент никто не видит плачевной ситуации.

- В принципе, все всегда знают, что в "Ростове" иногда бывают небольшие проблемы. Нормально, руководство приходит, помогает нам словом и делом.
Уверенность в будущем есть, никакой плачевной ситуации в плане финансов, в плане турнирной таблицы, никто из ребят не видит, - цитирует Ятимова "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что "Ростов" испытывает финансовые проблемы и может не доиграть текущий сезон до конца. Сообщалось, что долг клуба составляет около 2 миллиардов рублей и на данный момент у ростовчан нет денег на организацию выездных матчей.

В 24 туре Российской Премьер-Лиги ростовчане на домашнем стадионе сыграли вничью с московским "Спартаком" - 1:1. По итогам 24 сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится