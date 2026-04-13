Ятимов - о финансовых проблемах "Ростова": руководство помогает словом и делом

- В принципе, все всегда знают, что в "Ростове" иногда бывают небольшие проблемы. Нормально, руководство приходит, помогает нам словом и делом.
Уверенность в будущем есть, никакой плачевной ситуации в плане финансов, в плане турнирной таблицы, никто из ребят не видит, - цитирует Ятимова "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что "Ростов" испытывает финансовые проблемы и может не доиграть текущий сезон до конца. Сообщалось, что долг клуба составляет около 2 миллиардов рублей и на данный момент у ростовчан нет денег на организацию выездных матчей.
В 24 туре Российской Премьер-Лиги ростовчане на домашнем стадионе сыграли вничью с московским "Спартаком" - 1:1. По итогам 24 сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками.