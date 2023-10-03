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Валерий Кечинов - о матче «Спартака» в Кубке России: думаю, выйдут ребята, которые мало выступают в чемпионате, и покажут другой футбол. Такой, как предыдущем кубковом матче с «Динамо»

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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился с Rusfootball.info ожиданиями от матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Динамо», выразив мнение, что в предстоящей игре команда Гильермо Абаскаля покажет совсем другой футбол по сравнению с тем, что был во встрече с «Крыльями Советов», где «красно-белые» уступили 0:4.
Фото: РИА "Новости"
- Что ожидаете от «Спартака» в игре с «Динамо» после поражения от «Крыльев Советов» со счетом 0:4?
- Что ожидать? В любом случае у «Спартака» будет играть другой состав. У команды два состава, и так получается, что один выступает в чемпионате, а второй играет на Кубок. Думаю, что те футболисты, которые до этого не были задействованы, выйдут завтра с первых минут. Какую игру ожидать? Сложно делать прогнозы. Потому что вроде не было никаких предпосылок к тому, что «Спартак» может крупно проиграть «Крыльям», а тут вдруг 0:4.

В общем, повторюсь, думаю, выйдут те ребята, которые мало выступают в чемпионате, и покажут совсем другой футбол. Такой, какой они демонстрировали в предыдущем кубковом матче с «Динамо», когда выиграли 4:1. Хотелось бы увидеть от этих ребят примерно такой же футбол.
Естественно, желаю «Спартаку» победы. Без разницы, с каким счетом выиграет команда. Потому что «красно-белые» на групповом этапе Кубка уже выполнили задачу. Самое главное, чтобы сыграли хорошо и победили.

Алина Гущина, Rusfootball.info


Спартак Кечинов Динамо Москва
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