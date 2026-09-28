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Танасиевич рассказал об интересе к сборной России за рубежом

Черногорский скаут Йован Танасиевич рассказал о внимании к сборной России за пределами страны.
Фото: РФС
По его словам, отсутствие официальных международных турниров заметно снижает интерес к матчам национальной команды.

- Если честно, почти никто не следит. В Сербии пишут, что сборная России сыграла, дают результат и всё. Пока так и будет.

Но хорошо, что команда вообще играет. Даже если Нигерия выйдет без 4-5 игроков основного состава, какая разница, надо играть постоянно, держать себя в тонусе. И будем желать, чтобы в конце концов всё было хорошо. В Сербию сейчас в основном приезжают молодёжные сборные России, люди на эти игры приходят, мне они тоже интересны, - рассказал Танасиевич "РБ Спорт".

Сборная России продолжает проводить товарищеские встречи в условиях отсутствия официальных матчей. В ближайшее время команда Валерия Карпина сыграет с Ираном, Намибией и Нигерией.

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