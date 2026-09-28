Игрок "Краснодара" оценил номинацию Сафонова на приз лучшему вратарю мира

Футболист "Краснодара" Александр Черников прокомментировал включение Матвея Сафонова в список претендентов на награду лучшему вратарю мира в 2026 году.

Фото: Getty Images

Но то, что Матвей в числе номинантов на этот приз, - заслуженно на сто процентов, - цитирует Черникова "Матч ТВ"

Полузащитник отметил достижения бывшего голкипера краснодарской команды.- Во-первых, он большой молодец. Я не поддерживаю с ним связь, но хотелось бы его поздравить, это большое достижение. Не знаю, кто там выиграет, кто был стабильнее, у кого успешнее сезон.В сезоне-2025/26 российский вратарь стал чемпионом Франции, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.Имя обладателя награды объявят 26 октября в Лондоне на церемонии вручения "Золотого мяча".