Сперцян не спас сборную Армении от поражения в матче с Черногорией

Сборная Черногории одержала победу над Арменией во втором туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

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Встреча группы C в Ереване завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



Счёт был открыт уже на четвёртой минуте - защитник армян Эрик Пилоян срезал мяч в собственные ворота. До перерыва команды обменялись голами: на 34-й минуте Артур Серобян восстановил равновесие, однако спустя четыре минуты Никола Крстович вновь вывел Черногорию вперёд.



После перерыва хозяева снова сравняли счёт. На 65-й минуте отличился воспитанник "Краснодара" Эдуард Сперцян. Однако ничейный результат сохранить Армении не удалось - на 89-й минуте Алекса Латкович забил решающий мяч.