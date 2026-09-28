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Генич призвал не требовать от "Спартака" доказательств болезни Барко

Константин Генич прокомментировал ситуацию вокруг болезни полузащитника "Спартака" Эсекьеля Барко и назвал необоснованными требования болельщиков предоставить фотографии футболиста из больницы.
Фото: ФК "Спартак"
Барко пропустил три матча в августе и сентябре из-за болезни, после чего вернулся на поле в играх с "Ростовом" и "Факелом".

- Мне сказали, что это правда. Я же не буду проверять, обзванивать больницы и спрашивать, так это или нет. А Барко как надо было сфотографировать: лежащим под капельницей? На приёме у врача? Какое подтверждающее фото все ждали? Из крайности в крайность метаться не стоит, хотя понимаю, что очень много недоверия в российском футболе и в целом в обществе.

Но если клуб говорит, что футболист болен и это подтверждают очень близкие источники, наверное, стоит доверять этому, - цитирует Генича "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Барко провёл за "Спартак" шесть матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал один ассист. После девяти туров РПЛ московская команда с 19 очками занимает второе место. В следующем туре "красно-белые" 10 октября сыграют в гостях с "Крыльями Советов".

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