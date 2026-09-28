Генич призвал не требовать от "Спартака" доказательств болезни Барко

- Мне сказали, что это правда. Я же не буду проверять, обзванивать больницы и спрашивать, так это или нет. А Барко как надо было сфотографировать: лежащим под капельницей? На приёме у врача? Какое подтверждающее фото все ждали? Из крайности в крайность метаться не стоит, хотя понимаю, что очень много недоверия в российском футболе и в целом в обществе.
Но если клуб говорит, что футболист болен и это подтверждают очень близкие источники, наверное, стоит доверять этому, - цитирует Генича "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Барко провёл за "Спартак" шесть матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал один ассист. После девяти туров РПЛ московская команда с 19 очками занимает второе место. В следующем туре "красно-белые" 10 октября сыграют в гостях с "Крыльями Советов".