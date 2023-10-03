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Рахимов: в матче с "Уралом" у "Рубина" было много брака в простых ситуациях

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Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов подвёл итоги матча 5-го тура группового этапа Кубка России с "Уралом".
Фото: "РБК"
Встреча команд закончилась победой "Урала" со счётом 2:0. Рахимов признался, что игра казанцев оставила желать лучшего.

"В этом матче мы не показали достаточно. У нас было много брака в простых ситуациях. Это - показатель технической оснащённости. Либо он есть, либо нет. Либо это тот уровень, который остаётся.

Я не могу никому отказать в старании. Все старались, бились. Но при владении мячом эти эпизоды сводились на нет, было слишком много брака", - цитирует Рахимова "Матч ТВ".


Рахимов Урал Рубин
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