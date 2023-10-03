Встреча команд закончилась победой "Урала" со счётом 2:0. Рахимов признался, что игра казанцев оставила желать лучшего.
"В этом матче мы не показали достаточно. У нас было много брака в простых ситуациях. Это - показатель технической оснащённости. Либо он есть, либо нет. Либо это тот уровень, который остаётся.
Я не могу никому отказать в старании. Все старались, бились. Но при владении мячом эти эпизоды сводились на нет, было слишком много брака", - цитирует Рахимова "Матч ТВ".
Рахимов: в матче с "Уралом" у "Рубина" было много брака в простых ситуациях
Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов подвёл итоги матча 5-го тура группового этапа Кубка России с "Уралом".
Фото: "РБК"