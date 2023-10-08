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Титов: если у футболистов "Спартака" есть совесть, в матче с ЦСКА играть спустя рукава категорически нельзя

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Экс-капитан "Спартака" Егор Титов обратился к футболистам "красно-белых" в преддверии московского дерби с ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
– В принципе, футболисты те же. Надо этот вопрос им задать. Если у них есть совесть, в таком матче спустя рукава играть категорически нельзя. Болельщик не простит этого. У меня призыв к игрокам: "Ребята, вы играете за "Спартак". Вы надеваете сегодня суперсовременные, эластичные, модные рекламные майки. Но имейте в виду: на этих майках есть ромбик – "Спартак" Москва. Не "Спартак" Кострома или "Спартак" Владикавказ, при всем уважении. Вы играете за "Спартак" Москва. Это говорит о многом, – цитирует Титова "Чемпионат".

Столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток рефери из Санкт-Петербурга Кирилла Левникова на стадионе "Открытие Банк Арена" прозвучит в 19:00 по мск. Игру из-за дисквалификации, связанной с перебором желтых карточек, пропустит форвард хозяев Александр Соболев.

"Красно-белые" и "армейцы" имеют в активе по 16 очков и делят места с 5-го по 9-е в таблице чемпионата России. Такое же количество очков у екатеринбургского "Урала" и московского "Динамо". Отметим, что команда Гильермо Абаскаля подходит к дерби, проиграв две предыдущие встречи с общим счетом 0:7.


Спартак ЦСКА Титов
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