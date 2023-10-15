– На данный момент с футболом так, как есть, — человек без команды. Но у нас есть очень крупный совместный проект. Он связан с недвижимостью. На данный момент Георгий с головой погружен в него, ему это нравится. Это не значит, что он решил завершить карьеру, — возможно, речь идет о приостановке.
32-летний Георгий Щенников в настоящее время является свободным агентом. Его предыдущий клуб – московский ЦСКА. За "армейцев" защитник выступал с 2009 года. Летом 2023 года соглашение между игроком и столичным клубом подошло к концу. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество, в связи с чем российский футболист ушел из команды. Летом в СМИ появлялась информация о том, что к Щенникову проявляют интерес клубы Первой лиги. Однако новую команду он так и не нашел.
Источник: "Чемпионат"
Агент: Щенников с головой погружен в проект с недвижимостью. Возможно, речь идет о приостановке его карьеры
Сергей Пушкин, агент экс-защитника московского ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА