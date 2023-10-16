– В юношеской сборной мне помогал Быстров? Быстрик не захотел из Питера в Сибирь ехать. Пытался ли Быстрова в Сербию пригласить? У меня уже есть тренерский штаб, – цитирует Кержакова "СЭ".
По итогам 10-ти туров чемпионата Сербии "Спартак" из Суботицы располагается на 7-й строчке в таблице, набрав 15 очков. В последнем туре Суперлиги команда Александра Кержакова в гостях нанесла поражение "Бачка-Тополе" (2:0), выступающей в еврокубках. В пятницу, 20 октября, клуб из Суботицы на своем поле примет лидера таблицы – белградский "Партизан".
С 2018 по 2020 годы Кержаков работал вместе с Владимиром Быстровым в тренерском штабе сборной России U-17. В сезоне-2020/21 Александр возглавлял "Томь". С 2021 по 2022 годы 40-летний специалист руководил "Нижним Новгородом" в РПЛ и помог волжанам сохранить прописку в РПЛ.
Кержаков: Быстров не захотел со мной из Питера в "Томь" ехать, а в "Спартаке" у меня есть тренерский штаб
Главный тренер "Спартака" из Суботицы Александр Кержаков объяснил, почему не пригласил своего бывшего одноклубника по "Зениту" Владимира Быстрова в тренерский штаб сербского клуба.
Фото: "Матч ТВ"