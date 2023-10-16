Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Азербайджан
19:00
АвстрияНе начат
Гибралтар
21:45
ИрландияНе начат
Бельгия
21:45
ШвецияНе начат
Греция
21:45
НидерландыНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
ПортугалияНе начат
Исландия
21:45
ЛихтенштейнНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
КенияНе начат

Президент "Урала": надеюсь, Помазун наконец сыграет за сборную

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Урала" Григорий Иванов надеется, что игрок екатеринбургского клуба Илья Помазун сможет сыграть в матче сборной России.
Фото: РИА Новости
"Хотел бы, чтобы Помазун сыграл, чтобы он проявил себя, чтобы тренеры сборной посмотрели на него. Очень хочется, чтобы Илья наконец дебютировал в сборной России", — передает слова Иванова "Матч ТВ".

В сезоне 2023/2024 Помазун сыграл 11 матчей в РПЛ. За это время голкипер пропустил 14 мячей. В 4 играх вратарь оставил ворота "сухими". "Урал" Помазуна идет на девятом месте в чемпионате России. Клуб набрал 16 очков в 11 турах турнира.

Сборная России сыграет с Кенией 16 октября в 19:00.


Урал Помазун Иванов Сборная России сборная Кении
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится