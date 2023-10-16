"Хотел бы, чтобы Помазун сыграл, чтобы он проявил себя, чтобы тренеры сборной посмотрели на него. Очень хочется, чтобы Илья наконец дебютировал в сборной России", — передает слова Иванова "Матч ТВ".
В сезоне 2023/2024 Помазун сыграл 11 матчей в РПЛ. За это время голкипер пропустил 14 мячей. В 4 играх вратарь оставил ворота "сухими". "Урал" Помазуна идет на девятом месте в чемпионате России. Клуб набрал 16 очков в 11 турах турнира.
Сборная России сыграет с Кенией 16 октября в 19:00.
Президент "Урала": надеюсь, Помазун наконец сыграет за сборную
Президент "Урала" Григорий Иванов надеется, что игрок екатеринбургского клуба Илья Помазун сможет сыграть в матче сборной России.
Фото: РИА Новости