"Денис тренируется в общей группе "Динамо", все хорошо", — передает слова Кигинько "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что у Макарова есть конфликт с главным тренером "Динамо" Марцелом Личкой и его отстраняли от тренировок.
В текущем сезоне Макаров сыграл в 11 играх за "Динамо" во всех турнирах. Полузащитник смог забить 3 мяча.
"Динамо" Макарова идет на восьмом месте в РПЛ. Москвичи набрали 17 очков в 11 матчах.
Представитель Макарова: Денис тренируется в общей группе "Динамо"
Представитель полузащитника "Динамо" Дениса Макарова Дмитрий Кигинько рассказал, что игрок тренируется в общей группе бело-голубых.
Фото: Global Look Press