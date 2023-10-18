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Представитель Макарова: Денис тренируется в общей группе "Динамо"

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Представитель полузащитника "Динамо" Дениса Макарова Дмитрий Кигинько рассказал, что игрок тренируется в общей группе бело-голубых.
Фото: Global Look Press
"Денис тренируется в общей группе "Динамо", все хорошо", — передает слова Кигинько "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что у Макарова есть конфликт с главным тренером "Динамо" Марцелом Личкой и его отстраняли от тренировок.

В текущем сезоне Макаров сыграл в 11 играх за "Динамо" во всех турнирах. Полузащитник смог забить 3 мяча.

"Динамо" Макарова идет на восьмом месте в РПЛ. Москвичи набрали 17 очков в 11 матчах.


Динамо Макаров
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