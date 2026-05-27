Как сообщает Legalbet, нападающего "Фиорентины" предложили петербургскому "Зениту". Потенциальный трансфер 26-летнего форварда оценивается примерно в 30 миллионов евро.
Итальянский футболист выступает за "Фиорентину" с 2024 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.
В минувшем сезоне Серии А Кин провёл 26 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.
По итогам прошедшего сезона "Зенит" стал чемпионом России, набрав 68 очков.
Экс-форвард "ПСЖ" может перейти в "Зенит" - источник
Экс-форвард "ПСЖ" Мойзе Кин может продолжить карьеру в чемпионате России.
