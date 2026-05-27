Сразу шесть футболистов пропустили тренировку сборной России

Подготовка сборной России к матчу против Египта проходит не в оптимальном составе. Сразу шестеро футболистов пропустили предыгровое занятие национальной команды.

В тренировке не участвовали Александр Головин, Константин Тюкавин, Лечи Садулаев, Максим Осипенко, Данил Пруцев и Даниил Денисов.



Встреча между сборными Египта и России состоится 28 мая в Каире. После этого команду Валерия Карпина ждут ещё два товарищеских матча - против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.