Сразу шесть футболистов пропустили тренировку сборной России

Подготовка сборной России к матчу против Египта проходит не в оптимальном составе. Сразу шестеро футболистов пропустили предыгровое занятие национальной команды.
Фото: РФС
В тренировке не участвовали Александр Головин, Константин Тюкавин, Лечи Садулаев, Максим Осипенко, Данил Пруцев и Даниил Денисов.

Встреча между сборными Египта и России состоится 28 мая в Каире. После этого команду Валерия Карпина ждут ещё два товарищеских матча - против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

