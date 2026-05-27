По информации источника, "Реал Сосьедад" хочет усилить линию обороны и рассматривает покупку Нино.
Футболист выступает в составе петербургского "Зенита" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 32 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро. Соглашение с Нино рассчитано до конца июня 2028 года.
"Реал Сосьедад" занял десятое место по итогам прошедшего сезона Ла Лиги.
Источник: Noticias de Gipuzkoa
Футболист "Зенита" может перейти в клуб из Ла Лиги
Футболист "Зенита" может перейти в клуб из чемпионата Испании.
Фото: ФК "Зенит"