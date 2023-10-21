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Червиченко - о реплике Матыцина по белорусским клубам: ощущение, что наши чиновники делают заявления для Comedy Club

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал заявление министра спорта РФ Олега Матыцина на тему интеграции в российский футбол команд из Белоруссии.
Фото: МатчТВ
- Иногда чиновники поражают своей оторванностью от мира. Думаешь, что все рекорды уже побиты, дальше пикировать некуда - а тут они делают новый эффектный пируэт, и оказывается, что еще не всё дно пробито. Я недавно с удивлением обнаружил, что белорусы продолжают выступать в отборах на Евро, хоть и на нейтральных полях. И что, теперь господин Матыцин предлагает белорусам тоже лишиться такой возможности, участвуя в наших чемпионатах? Предложение какое-то довольно странное. Либо человек абсолютно замкнут в пространстве и вообще не понимает, то происходит на свете, либо диагноз еще печальнее. ...Такое ощущение, что наши чиновники делают заявления для Comedy Club, - передает слова Червиченко "Чемпионат".

Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин анонсировал включение в профессиональные лиги России по практически всем командным видам спорта клубов из Белоруссии. Чиновник на совместном заседании своего ведомства с Минспорта Белоруссии поставил задачу выявить заинтересованные в такой интеграции белорусские клубы, чтобы начать переговоры с руководителями российских лиг.

С февраля 2022 года все футбольные российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований в Европе политическим решением руководства УЕФА. При этом в отношении белорусских команд УЕФА ограничился запретом играть на своих полях - клубы Высшей лиги Белоруссии выступали в квалификации еврокубков, национальная сборная играла в Лиге наций и отборочном турнире к Чемпионату Европы-2024.


РФС Матыцин Червиченко РПЛ
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