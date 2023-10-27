- Как я смотрю на возможность перемен по итогам этого сезона? Считаем, что лимит нужно оставлять. Единственный момент - мы говорили о том, что предусматривалась возможность выплаты клубам, которые используют молодых россиян - за каждую минуту, проведенную ими на поле. Возможно, к этому вопросу вернемся, - приводит слова Митрофанова "РБ Спорт".
В настоящее время в Российской премьер-лиги действует лимит на легионеров, допускающий наличие не более 13 игроков-иностранцев в заявке клуба на сезон и не более 8 легионеров одновременно на футбольном поле.
Ранее РФС рассматривались варианты премиальных выплат клубам РПЛ, предоставляющих игровое время молодым российским игрокам, однако детальный механизм таких возможных выплат пока так и не был представлен.
Генсекретарь РФС: лимит на легионеров нужно оставлять. Возможно, вернемся к вопросу выплат за молодых россиян
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном изменении действующего лимита на легионеров.
Фото: ФК "Ростов"