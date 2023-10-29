– Рады, что сегодня удалось победить, хоть концовка и получилась нервной. Надо отдать должное "Уралу" – они не сдавались и играли до конца. Ставка на быстрый гол есть в каждом матче. Просто не всегда получается это сразу реализовать, ведь на поле есть и команда соперников. Мы настраивались на прессинг, потому что знали, что "Урал" будет играть длинными передачами, – цитирует Смолова "Чемпионат".
29 октября московское "Динамо" одержало победу над екатеринбургским "Уралом" в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра на стадионе "ВТБ Арена" в Москве закончилась со счетом 2:1 (1:0) в пользу команды Марцела Лички.
В составе хозяев голами отметились нападающий Константин Тюкавин и бразильский полузащитник Бителло. Автором единственного гола гостей стал Илья Ишков, который отличился в компенсированное время.
"Динамо" набрало 21 очко и поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя "Спартак" и "Локомотив". "Урал" с 16 очками остался на 10-й строчке.
Смолов – о 2:1 с "Уралом": рады, что удалось победить, хоть концовка и получилась нервной
Нападающий "Динамо" Федор Смолов объяснил победу в домашнем матче 13-го тура чемпионата России над екатеринбургским "Уралом" (2:1).
Фото: ФК "Динамо"