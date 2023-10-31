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Чистяков – об отмененном голе Сергеева в ворота "Крыльев": чувствовали опустошение

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Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал, как команда отреагировала на отмененный гол в кубковом матче в ворота "Крыльев "Советов" (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
На 60-й минуте Павел Кукуян отменил взятие ворот волжан из-за игры рукой полузащитника "сине-бело-голубых" Александра Коваленко.

– После отмененного гола Сергеева чувствовали опустошение. Долго не могли забить ни они, ни мы – этот момент нас расстроил. Но главное, что дальше забили, выиграли и выполнили задачу. Я себя хорошо чувствую, набрал нужную кондицию в тренировках. Сегодня получил 90 минут, чему очень рад. Мы неплохо сыграли, я соскучился по этой приятной усталости, – цитирует Чистякова "Матч ТВ".

31 октября санкт-петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над самарскими "Крыльями Советов" в заключительном матче 6-го тура группы C Пути РПЛ Кубка России. Встреча на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу хозяев поля. Автором единственного гола в составе "сине-бело-голубых" стал нападающий Иван Сергеев, который отличился на 87-й минуте. В роли ассистента выступил хавбек Александр Ерохин.

Ранее Сергеев поразил ворота волжан, но главный судья Павел Кукуян отменил забитый мяч после просмотра VAR из-за игры рукой у полузащитника "Зенита" Александра Коваленко.

Благодаря этому результату команда Сергея Семака набрала 14 очков и вышла в плей-офф Кубка России с 1-го места в квартете C. "Крылья Советов" с 3 очками замкнули таблицу группы.


Зенит Крылья Советов Чистяков Кубок России
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