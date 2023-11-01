По словам юриста, "версия в СМИ про наркошопы не имеет здравого смысла". Макличенко также утверждает, что информация о попытке Бугаева скрыться от правоохранительных органов во время ареста не соответствует действительности. Адвокат отметила, что у него при себе не было наркотических веществ, а юридические обвинения в адрес Бугаева пока не выдвинуты.
1 ноября Telegram-канал "Baza" сообщил о том, что экс-защитник сборной России Алексей Бугаев был задержан в Краснодаре с почти 500 граммами наркотиков. Во время задержания 42-летний мастер спорта оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, за что дополнительно получил от суда семь суток ареста за административное правонарушение. Бугаеву грозит 20 лет лишения свободы по уголовному делу о покушении на сбыт в особо крупном размере.
Бугаев рассказал сотрудникам полиции, зачем он стал заниматься запрещенной деятельностью. У него появились финансовые проблемы после завершения игровой карьеры. После этого он накопил долги и собирался закрыть их за счет работы наркокурьером. Бугаев провел 7 матчей в майке сборной России, не отметившись результативными действиями.
Источник: RT
Адвокат Бугаева: версия в СМИ про наркошопы не имеет здравого смысла
Екатерина Макличенко, адвокат экс-защитника сборной России Алексея Бугаева, заявила, что ее подзащитный полностью отрицает свою причастность к наркотикам.
Фото: РФС