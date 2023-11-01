– В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, – цитирует ТАСС заявление ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили на улице прохожего, который подозрительно вел себя. После проверки документов полицейские произвели досмотр 42-летнего жителя Москвы. В кармане его верхней одежды был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Напомним, ранее адвокат Екатерина Макличенко, представляющая интересы Алексея Бугаева, сообщила о том, что юридически обвинения в адрес Бугаева пока не выдвинуты.
1 ноября Telegram-канал "Baza" сообщил о том, что экс-защитник сборной России Алексей Бугаев был задержан в Краснодаре с почти 500 граммами наркотиков. Во время задержания 42-летний мастер спорта оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, за что дополнительно получил от суда семь суток ареста за административное правонарушение. Бугаеву грозит 20 лет лишения свободы по уголовному делу о покушении на сбыт в особо крупном размере.
Бугаев рассказал сотрудникам полиции, зачем он стал заниматься запрещенной деятельностью. У него появились финансовые проблемы после завершения игровой карьеры. После этого он накопил долги и собирался закрыть их за счет работы наркокурьером. Бугаев провел 7 матчей в майке сборной России, не отметившись результативными действиями.
На экс-игрока сборной России Бугаева возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере
На бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Фото: РФС