"Сказали, что он два касания сделал. Мы на видео посмотрели – он не коснулся мяча", — приводит слова Классена "РБ Спорт".
1 ноября "Спартак" играл против "Краснодара" в рамках матча Кубка России. Южане обыграли соперников со счетом 3:2.
В конце встречи "Спартак" заработал пенальти в ворота соперника. Мяч забил Александр Соболев. Но после этого главный судья игры Евгений Буланов отменил гол. По мнению ВАР, нападающий коснулся мяча обеими ногами, то есть совершил двойное касание. По правилам футбола взятие ворот в таком случае отменяется.
Защитник "Спартака" Классен: Соболев не коснулся мяча во время пенальти
Футболист московского "Спартака" Леон Классен прокомментировал момент отмененного гола с пенальти своего одноклубника Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"