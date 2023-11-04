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Защитник "Оренбурга" Гойкович: сейчас в РПЛ судейство плохое

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Футболист "Оренбурга" Ренато Гойкович прокомментировал приглашение судей из Саудовской Аравии в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
"Я надеюсь, они будут судить лучше, чем сейчас в Российской Премьер-Лиге, поскольку сейчас судейство плохое. Но в Россию должны приехать самые лучшие судьи из этих стран, не хуже, чем есть", — цитирует Гойковича Sport24.

Напомним, Павел Каманцев, который является представителем судейского комитета РФС, рассказал о том, что до конца года в чемпионате России могут появиться судьи из Саудовской Аравии.

Гойкович третий год играет в России. За "Оренбург" защитник сыграл 94 матча. В них босниец забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.


Гойкович Оренбург Каманцев
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