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Агент Баринова: у Димы небольшое мышечное повреждение

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Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника сборной России и московского “Локомотива” Дмитрия Баринова, высказался о травме своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
– У Димы небольшое мышечное повреждение. Получил его в матче со “Спартаком”. Скорее всего, к следующему туру чемпионата России с “Крыльями Советов” будет готов.

Ранее стало известно о том, что полузащитник московского “Локомотива” Дмитрий Баринов не посетит ноябрьский сбор национальной команды России. Отметим, что в рамках него наша дружина сыграет с Кубой. Игра состоится 20 ноября в городе Волгоград.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Баринов принял участие в 14 матчах. Он забил один мяч.

Баринов Сборная России Локомотив
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