– У Димы небольшое мышечное повреждение. Получил его в матче со “Спартаком”. Скорее всего, к следующему туру чемпионата России с “Крыльями Советов” будет готов.
Ранее стало известно о том, что полузащитник московского “Локомотива” Дмитрий Баринов не посетит ноябрьский сбор национальной команды России. Отметим, что в рамках него наша дружина сыграет с Кубой. Игра состоится 20 ноября в городе Волгоград.
Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Баринов принял участие в 14 матчах. Он забил один мяч.
Агент Баринова: у Димы небольшое мышечное повреждение
Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника сборной России и московского “Локомотива” Дмитрия Баринова, высказался о травме своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"