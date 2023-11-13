- Шестое место для "Спартака" - плохой результат. Они ошибались, сами потеряли много очков. Есть задача - каждый год попадать в тройку. Для этого покупают футболистов. Состав позволяет выполнять эту задачу. В чемпионате нет команд, которые были бы явно сильнее, - передает слова Прудникова Metaratings.ru.
Московский "Спартак" под руководством 34-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля набрал 24 очка в 15 сыгранных матчах Российской премьер-лиги. Этот результат позволяет красно-белым занимать шестое место в турнирной таблице. Отставание "Спартака" от лидирующего "Краснодара" составляет 8 очков, от "Зенита" - 6 очков, от находящегося на третьей строчке московского "Динамо" - 1 очко.
Прудников: в РПЛ нет команд, которые были бы явно сильнее "Спартака". Шестое место - плохой результат
Экс-нападающий "Спартака" Александр Прудников прокомментировал результаты первого круга чемпионата России для красно-белых.
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