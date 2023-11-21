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Игрок "Динамо" Лепский: хочу выйти на "Сантьяго Бернабеу" в составе мадридского "Реала"

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18-летний футболист московского "Динамо" Иван Лепский рассказал о своей мечте.
Фото: РПЛ
"Мне бы хотелось играть в Лиге чемпионов за европейский топ-клуб. Выйти на "Сантьяго Бернабеу" в составе мадридского "Реала", - приводит слова Metaratings.

За основную команду "Динамо" Лепский провел 2 матча. В них центральный защитник не смог отличиться результативными действиями. Бело-голубые находятся на третьем месте в РПЛ, набрав 25 очков в 15 матчах.

Динамо Лепский
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