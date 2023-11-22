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Родолфо: в феврале 2024 года Россию вернут во все еврокубки и турниры

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Бывший защитник "Локомотива" и "Ахмата" Родолфо считает, что российский футбол вернут на международный уровень в феврале 2024 года.
Фото: ФК "Локомотив"
"Думаю, скоро все закончится. Считаю, что в феврале 2024 года вашу страну вернут во все еврокубки и турниры УЕФА и ФИФА", — сказал Родолфо.

Напомним, российский футбол отстранили от международных соревнований после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года. Бан бессрочный и, по словам руководителей ФИФА и УЕФА, закончится лишь после окончания перечисленных выше событий.

Источник: "РБ Спорт".

Родолфо Сборная России РФС ФИФА УЕФА
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