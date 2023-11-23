"Для самого Алипа это будет великолепно, он увидит реально хороший футбол. Не каждому дано попасть в "Манчестер Юнайтед". Я не могу сказать, сможет ли Алип заиграть в "Манчестере". Если трансфер состоится, то это будет событие для всего Казахстана", — заявил Канчельскис Metaratings.ru.
Вчера, 22 ноября, в СМИ появились слухи о том, скауты "Манчестер Юнайтед" наблюдали за Алипом на матче отбора на Евро-2024 между Казахстаном и Словенией. Портал Transfermakt оценивает игрока в 2 миллиона евро. За "Зенит" 23-летний защитник сыграл 44 матча, не отметившись какими-либо голевыми действиями. Вместе с петербургским клубом футболист дважды становился победителем РПЛ.
Канчельскис — о возможном переходе Алипа в "Манчестер Юнайтед": не каждому дано попасть в такой клуб
Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слухи вокруг перехода защитника "Зенита" Нуралы Алипа в "Манчестер Юнайтед".
Фото: ФК "Зенит"