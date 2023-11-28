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Хлусевич: поеду играть в Европу и на меньшие деньги, чем зарабатываю в "Спартаке"

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22-летний футболист "Спартака" Даниил Хлусевич рассказал о планах на свою карьеру.
Фото: ФК "Спартак"
"Всю жизнь играл в футбол не ради денег. Могу честно сказать: если поступит хорошее предложение от топ-клуба — поеду и на меньшие деньги, чем зарабатываю в "Спартаке". Поиграть в Европе — мечта", — приводит слова Хлусевича "СЭ".

Хлусевич стал игроком "Спартака" в январе 2022 года. За московский клуб защитник сыграл 63 матча, в которых смог забить 3 мяча и отдать 8 голевых передач. В сезоне-2021/22 вместе с красно-белыми российский игрок стал победителем Кубка России. Контракт футболиста с клубом заканчивается в конце июня 2026 года. Сайт Transfermakt оценивает стоимость россиянина в 5 миллионов евро.

Спартак Российские трансферы Хлусевич
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