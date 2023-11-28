"Теперь можно говорить, что "Зенит" — чемпион. Не вижу предпосылок к смене чемпиона. Даже 10% не дам "Краснодару" на победу в чемпионате", — цитирует Генича "Матч ТВ".
27 ноября, после победы "Урала" над "Краснодаром" (3:1) "Зенит" вышел на "чистое" первое место в чемпионате России. Действующий чемпион страны набрал 33 очка в 16 матчах. "Быки" идут следом с 32 очками. Третьими идет "Динамо". У бело-голубых 28 очков. Четвертый в таблице "Спартак" с 27 баллами.
Генич: теперь можно говорить, что "Зенит" — чемпион
Бывший игрок московского "Спартака" Константин Генич высказался о конкуренции "Зенита" и "Краснодара" за первое место РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"