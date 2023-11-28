"Зенит" очень внимательно следит за развитием ситуации. Ярослав — воспитанник петербургской команды. Для "Зенита" крайне важно, чтобы этот сезон пошел Ярославу на пользу, чтобы он уже вернулся в клуб игроком еще более высокого уровня", — приводит слова агента "СДЗД".
Михайлов в данный момент выступает на правах аренды за "Оренбург". Сам игрок принадлежит своему родному клубу "Зениту". За свою нынешнюю команду полузащитник сыграл 7 матчей. За это время футболист отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermakt оценивает игрока в 800 тысяч евро. В составе петербургского клуба в сезоне-2022/23 Михайлов стал чемпионом России.
Агент Михайлова: "Зенит" очень внимательно следит за развитием Ярослава в "Оренбурге"
Футбольный агент Василий Голяна, представляющий хавбека "Оренбурга" Ярослава Михайлова, рассказал об аренде своего клиента.
Фото: "Матч ТВ"