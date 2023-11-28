Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Балтика
2 - 2 2 2
ЛокомотивЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Шахтер
20:45
АнтверпенНе начат
Лацио
20:45
СелтикНе начат
Барселона
23:00
ПортуНе начат
Манчестер Сити
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Милан
23:00
Боруссия ДНе начат
Фейеноорд
23:00
АтлетикоНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Янг Бойз
23:00
Црвена ЗвездаНе начат

Агент Михайлова: "Зенит" очень внимательно следит за развитием Ярослава в "Оренбурге"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Василий Голяна, представляющий хавбека "Оренбурга" Ярослава Михайлова, рассказал об аренде своего клиента.
Фото: "Матч ТВ"
"Зенит" очень внимательно следит за развитием ситуации. Ярослав — воспитанник петербургской команды. Для "Зенита" крайне важно, чтобы этот сезон пошел Ярославу на пользу, чтобы он уже вернулся в клуб игроком еще более высокого уровня", — приводит слова агента "СДЗД".

Михайлов в данный момент выступает на правах аренды за "Оренбург". Сам игрок принадлежит своему родному клубу "Зениту". За свою нынешнюю команду полузащитник сыграл 7 матчей. За это время футболист отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermakt оценивает игрока в 800 тысяч евро. В составе петербургского клуба в сезоне-2022/23 Михайлов стал чемпионом России.

Зенит Оренбург Михайлов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится