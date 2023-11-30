"В плане единоборств он лучший и только становится лучше с возрастом за счёт опыта. В физическом плане – я бы не сказал, что он и раньше давал большой объём", — сказал Голенков.
В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона, но может быть автоматически продлён в случае выполнения определённых условий.
Источник: Metaratings.
Голенков: Дзюба в плане единоборств — лучший
Нападающий "Ростова" Егор Голенков считает форварда "Локомотива" Артёма Дзюбу лучшим в РПЛ в плане единоборств.
Фото: "Чемпионат"