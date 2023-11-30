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Голенков: Дзюба в плане единоборств — лучший

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Нападающий "Ростова" Егор Голенков считает форварда "Локомотива" Артёма Дзюбу лучшим в РПЛ в плане единоборств.
Фото: "Чемпионат"
"В плане единоборств он лучший и только становится лучше с возрастом за счёт опыта. В физическом плане – я бы не сказал, что он и раньше давал большой объём", — сказал Голенков.

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона, но может быть автоматически продлён в случае выполнения определённых условий.

Источник: Metaratings.

Дзюба Голенков Локомотив Ростов
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