"Нет, никаких официальных бумаг не было. Много можно говорить об этом, но есть разница — когда есть конкретное предложение и ты о нем думаешь, это одно, а когда кто-то что-то пишет, это совсем другое", — цитирует Пиняева "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Пиняев принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermakt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в 8 миллионов евро. Контракт игрока с "Локомотивом" рассчитан до конца декабря 2026 года.
Пиняев: никаких официальных предложений из Европы не было
Футболист "Локомотива" Сергей Пиняев рассказал о предложениях от европейских клубов.
Фото: ФК "Локомотив"