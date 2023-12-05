- Скорее всего, "Краснодар" уйдет на перерыв в качестве лидера. Не думаю, что в Краснодаре будет такая же погода, как в Москве. По игре "Краснодар" сейчас выглядит лучше. Конечно, команда немного ослаблена отсутствием Кордобы, но там и без него есть кому играть. Большая вероятность, что "Краснодар" сможет выиграть, - передает слова Червиченко "Чемпионат".
По итогам 17 туров Российской премьер-лиги "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу, набрав 35 очков в 17 матчах. На втором месте идет петербургский "Зенит" - 33 очка, замыкает топ-3 московское "Динамо" - 31 очко.
10 декабря в рамках последнего перед зимней паузой 18 тура РПЛ "Краснодар" принимает дома московский ЦСКА, днем ранее "Зенит" также на своем поле играет с "Пари Нижним Новгородом". "Быки" останутся во главе таблицы в случае собственной победы либо при осечке сине-бело-голубых, в случае равенства очков по итогам 18 тура выше будет стоять "Зенит" за счет большего числа побед.
Червиченко: "Краснодар" уйдет на перерыв в качестве лидера. Там есть кому играть и без Кордобы
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал турнирную ситуацию в РПЛ.
Фото: МатчТВ