Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
22:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
Тоттенхэм
23:15
Вест Хэм ЮнайтедНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
22:30
СтрасбургНе начат

Абаскаль дисквалифицирован на два матча РПЛ плюс один условно за толчок соперника

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
КДК РФС принял решение дисквалифицировать главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля на 3 матча РПЛ, один из которых условно, за толчок полузащитника "Ахмата" Бернарда Бериши в игре 17-го тура.
Фото: ФК "Спартак"
В минувшие выходные московский "Спартак" в Грозном проиграл "Ахмату" со счетом 1:2 и опустился на 7-е место в таблице чемпионата России. По ходу первого тайма встречи произошел резонансный эпизод. Полузащитник хозяев Бернард Бериша в рамках празднования первого гола в ворота "красно-белых" разбежался и двумя ногами прыгнул в техническую зону "Спартака".

Главный тренер гостей Гильермо Абаскаль расценил данное действие соперника как провокацию и толкнул Беришу в спину, повалив на землю. По результатам инцидента наставник "красно-белых" был удален, а футболист "Ахмата" ограничился желтой карточкой. В протокол в качестве причины удаления Абаскаля была внесена запись: "агрессивное поведение, физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников (Бернард Бериша №7) двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры". Регламентом предусмотрено наказание до 4 матчей за данное неспортивное действие.

По итогам рассмотрения инцидента КДК РФС вынес решение дисквалифицировать главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля на 3 матча, из которых 1 условно. Он не сможет находиться на скамейке команды в ближайших играх с "Крыльями Советов" и "Зенитом". Еще на один матч распространяется условная дисквалификация. Ранее испанский специалист принес публичные извинения всему российскому футболу.

Спартак Ахмат Абаскаль Бериша КДК РФС
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 11
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится