В минувшие выходные московский "Спартак" в Грозном проиграл "Ахмату" со счетом 1:2 и опустился на 7-е место в таблице чемпионата России. По ходу первого тайма встречи произошел резонансный эпизод. Полузащитник хозяев Бернард Бериша в рамках празднования первого гола в ворота "красно-белых" разбежался и двумя ногами прыгнул в техническую зону "Спартака".
Главный тренер гостей Гильермо Абаскаль расценил данное действие соперника как провокацию и толкнул Беришу в спину, повалив на землю. По результатам инцидента наставник "красно-белых" был удален, а футболист "Ахмата" ограничился желтой карточкой. В протокол в качестве причины удаления Абаскаля была внесена запись: "агрессивное поведение, физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников (Бернард Бериша №7) двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры". Регламентом предусмотрено наказание до 4 матчей за данное неспортивное действие.
По итогам рассмотрения инцидента КДК РФС вынес решение дисквалифицировать главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля на 3 матча, из которых 1 условно. Он не сможет находиться на скамейке команды в ближайших играх с "Крыльями Советов" и "Зенитом". Еще на один матч распространяется условная дисквалификация. Ранее испанский специалист принес публичные извинения всему российскому футболу.
Абаскаль дисквалифицирован на два матча РПЛ плюс один условно за толчок соперника
КДК РФС принял решение дисквалифицировать главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля на 3 матча РПЛ, один из которых условно, за толчок полузащитника "Ахмата" Бернарда Бериши в игре 17-го тура.
Фото: ФК "Спартак"