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Геркус: непонятно, почему "Спартак" не построил стадион с раздвижной крышей

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Бывший президент "Торпедо" и "Локомотива" Илья Геркус раскритиковал "Спартак" за решение построить домашний стадион "Открытие Банк Арену" без выдвижной крыши.
Фото: ФК "Спартак"
– Надо просто побывать зимой на "Газпром-Арене", чтобы понять, как это здорово! Это со стороны кажется – ну крыша и крыша. А когда зимой на дворе минус 15, а ты сидишь и смотришь в тепле спокойно футбол – это круто!

Но почему, допустим, то же самое не сделал "Спартак"? Непонятно. Зимой можно проводить и концерты, и елки, и так далее – все что угодно! – цитирует Геркуса "СЭ".

Напомним, в настоящее время стадион с раздвижной крышей в России только один – "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге.

На декабрь 2023 года пришлись 2 тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24. В прошлые выходные главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в оскорбительной форме высказался в отношении лица, принимавшего решение о проведении матча против ЦСКА в Москве при неблагоприятных погодных условиях.

54-летний специалист допустил грубые фразы во флеш-интервью, которое стало впоследствии предметом разбирательства со стороны КДК РФС. По итогам заседания Карпин получил дисквалификацию на одну игру плюс один матч в качестве условного наказания, которое распространяется до конца нынешнего сезона.

Спартак Геркус Зенит Открытие-Арена Газпром Арена
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