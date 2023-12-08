"Возможный трансфер Клаудиньо? Нам нечего об этом сказать", — сказал Бандейра.
Ранее бразильские СМИ писали, что кандидат в президенты "Интернасьонала" пообещал Роберто Мело в случае победы на выборах привезти из России полузащитника петербургского "Зенита" Клаудиньо. Сообщалось, что российский клуб отпустит своего игрока минимум за 15 миллионов евро.
Бразильский полузащитник был приобретен "Зенитом" у бразильского "РБ Брагантино" летом 2021 года за 12 млн евро. В текущем сезоне на счету Клаудиньо 4 забитых мяча и 4 голевые передачи в 24-х матчах во всех турнирах.
Источник: "Sport24".
Глава селекционного отдела "Интернасьонала": нам нечего сказать о трансфере Клаудиньо
Глава селекционного отдела "Интернасьонал" Дейв Бандейра отреагировал на обещание кандидата в президенты клуба Роберто Мело приобрести Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"