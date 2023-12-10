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Смолов не сыграет с “Факелом” из-за простуды

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Нападающий московского “Динамо” Федор Смолов пропустит матч 18-го тура чемпионата России по футболу с воронежским “Факелом”.
Фото: "Матч ТВ"
Сегодня “Факел” на своем поле сыграет с “Динамо”. Встреча пройдет в Воронеже на “Центральном стадионе профсоюзов”. Она начнется в 14:00 по московскому времени. В заявку бело-голубых на предстоящий матч не попал нападающий Федор Смолов. Сообщается, что форвард простудился.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Федор Смолов принял участие в 16 матчах московского “Динамо”. Ему удалось записать на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.

Источник: “Матч ТВ”

Смолов Динамо Факел
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