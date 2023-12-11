- Я буду болеть за конкуренцию, за интригу в чемпионате. Думаю, это добавило бы интереса к нашей лиге. Хочется, чтобы и "Динамо", и "Спартак", и ЦСКА подтянулись и у нас было больше интересных игр и поменьше проходных. Убеждён, что "Краснодару" по силам навязать борьбу "Зениту", хоть и понимаем, что не хватает команде победного опыта, - передаёт слова Даева Metaratings.ru.
По итогам осенней части Российской премьер-лиги, в ходе которой было сыграно 18 полных туров, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет "Краснодар", на счету которого 38 набранных очков. На втором месте находится действующий чемпион и победитель пяти последних сезонов "Зенит" из Санкт-Петербурга.
Третью строчку занимает московское "Динамо" (32 очка). Столичный "Спартак" с 30 очками находится на пятой строчке турнирной таблицы. ЦСКА, уступивший на выезде "Краснодару" (0:1) в матче 18 тура РПЛ, с 28 очками идёт на восьмой позиции.
Даев: хочется, чтобы и "Динамо", и "Спартак", и ЦСКА подтянулись к "Краснодару" и "Зениту"
Экс-защитник ЦСКА и сборной России Вячеслав Даев рассказал о своих ожиданиях от текущего розыгрыша РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"