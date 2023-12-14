Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Байер
5 - 0 5 0
Мольде2 тайм
Панатинаикос
0 - 1 0 1
Маккаби Хайфа2 тайм
Рома
2 - 0 2 0
Шериф2 тайм
Карабах
2 - 0 2 0
Хеккен2 тайм
Славия Прага
4 - 0 4 0
Серветт2 тайм
ЛАСК
1 - 1 1 1
Тулуза2 тайм
Сент Жиллуаз
2 - 1 2 1
Ливерпуль2 тайм
Ренн
1 - 2 1 2
Вильярреал2 тайм
Бетис
23:00
Глазго РейнджерсНе начат
Брайтон энд Хоув Альбион
23:00
МарсельНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ШтурмНе начат
Олимпиакос
23:00
ТСЦНе начат
Ракув
23:00
АталантаНе начат
Арис Лимассол
23:00
СпартаНе начат
Аякс
23:00
АЕК АфиныНе начат
Вест Хэм Юнайтед
23:00
ФрайбургНе начат

Агент Мусы: Ахмед провёл отличное время в ЦСКА, не исключаю его нового приезда в Россию

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент 31-летнего экс-нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы Тони Харрис прокомментировал возможность возвращения иргока в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
- Не исключаю, что Ахмед ещё может приехать в Россию. В ЦСКА он провёл отличное время, у него осталось много друзей в вашей стране. На данный момент говорить об уходе из "Сивасспора" будет некорректно, потому что Ахмеду нравится выступать в чемпионате Турции и его всё устраивает, – передаёт слова Харриса Metaratings.ru.

31-летний нигерийский нападающий турецкого "Сивасспора" Ахмед Муса выступал за московский ЦСКА с января 2012 года по июль 2016 года, а также с января по июнь 2018 года. Всего на его счету 182 матча за красно-синих во всех турнирах, 61 забитый гол и 32 результативных паса. В текущем сезоне Муса сыграл в 4 матчах за "Сивасспор" во всех турнирах, отметившись одним забитым голом.

ЦСКА Сивасспор Муса Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится