- Не исключаю, что Ахмед ещё может приехать в Россию. В ЦСКА он провёл отличное время, у него осталось много друзей в вашей стране. На данный момент говорить об уходе из "Сивасспора" будет некорректно, потому что Ахмеду нравится выступать в чемпионате Турции и его всё устраивает, – передаёт слова Харриса Metaratings.ru.
31-летний нигерийский нападающий турецкого "Сивасспора" Ахмед Муса выступал за московский ЦСКА с января 2012 года по июль 2016 года, а также с января по июнь 2018 года. Всего на его счету 182 матча за красно-синих во всех турнирах, 61 забитый гол и 32 результативных паса. В текущем сезоне Муса сыграл в 4 матчах за "Сивасспор" во всех турнирах, отметившись одним забитым голом.
Агент Мусы: Ахмед провёл отличное время в ЦСКА, не исключаю его нового приезда в Россию
Агент 31-летнего экс-нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы Тони Харрис прокомментировал возможность возвращения иргока в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА