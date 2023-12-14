Сегодня, 14 декабря, в 00:00 по московскому времени "СЭ" обнародует фамилию лучшего игрока 2023 года в России. Он определится в результате голосования с участием 16 главных тренеров команд РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов издания, а также по результатам опроса болельщиков на официальном сайте "СЭ".
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль отдал первое место в голосовании полузащитнику "красно-белых" Даниле Пруцеву. Также в топ-5 по версии 34-летнего испанского специалиста вошли нападающий "Спартака" Квинси Промес, защитник столичной команды Алексис Дуарте, полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов и хавбек "Пари Нижний Новгород" Эдгар Севикян.
Абаскаль назвал хавбека "Спартака" Пруцева лучшим футболистом 2023 года в России
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль определился с фамилиями топ-5 футболистов в России по итогам уходящего 2023 года.
Фото: ФК "Спартак"