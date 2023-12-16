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"СЭ": "Пари НН" арендует Марадишвили у "Локомотива"

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Опорник "Локомотива" Константин Марадишвили готов отправиться в "Пари НН" за игровой практикой.
Фото: "СЭ"
Московский "Локомотив" и "Пари НН" ведут переговоры о полугодичной аренде полузащитника "железнодорожников" Константина Марадишвили в стан "нижегородцев". Это будет "сухая" аренда без права или обязательства выкупа. В "Пари НН", однако, планируют осуществить полноценный трансфер игрока по истечении срока аренды.

В сезоне 2023/24 на счету Марадишвили 14 матчей и один гол в чемпионате и кубке России в составе "Локосотива".

Источник: "СЭ"

Пари НН Локомотив Марадишвили Российские трансферы
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