Московский "Локомотив" и "Пари НН" ведут переговоры о полугодичной аренде полузащитника "железнодорожников" Константина Марадишвили в стан "нижегородцев". Это будет "сухая" аренда без права или обязательства выкупа. В "Пари НН", однако, планируют осуществить полноценный трансфер игрока по истечении срока аренды.
В сезоне 2023/24 на счету Марадишвили 14 матчей и один гол в чемпионате и кубке России в составе "Локосотива".
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Пари НН" арендует Марадишвили у "Локомотива"
Опорник "Локомотива" Константин Марадишвили готов отправиться в "Пари НН" за игровой практикой.
Фото: "СЭ"