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Дюков: Федуну небезразличен футбол. Он многое для него сделал

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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с экс-владельцем "Спартака" Леонидом Федуном, который входит в исполком РФС.
Фото: РФС
Федун действительно не принимал участие в последних заседаниях Исполкома РФС, но разговора с ним о том, что он хочет покинуть Исполком, не было. Думаю, он по-прежнему интересуется футболом, он Федуну небезразличен. Он много сделал для российского футбола", - цитирует Дюкова Sport24.

Напомним, что Федун приобрел контрольный пакет акций московского "Спартака" в 2004 году. В 2020 году "Лукойл" объявил о покупке 100 процентов активов клуба и сложении Федуном полномочий президента "красно-белых". После 18-ти туров "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В первом матче плей-офф Кубка России "красно-белые" уступили "Оренбургу" в гостях со счетом 0:1. Также вчера было объявлена о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора клуба. На последнем заседании исполкома РФС было принято решение не переходить в Азию и остаться в Европе.

Федун Дюков РФС
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