"Слуцкий абсолютно со всеми футболистами имел тёплые отношения. Когда oн не хотел ставить кого-то в состав, то напрямую гoворил игроку о своём решении и извинялся. Слуцкий всeгда объяснял, почему он так сделал, указывaл на конкретные ошибки", – цитирует слова экс-подопечного Слуцкого в "Москве" источник.
Леонид Слуцкий работал главным тренером ФК "Москва" с 2005-го по 2007-й год, прежде чем перебраться в самарские "Крылья Советов". Сегодня о назначении российского специалиста главным тренером объявил китайский "Шанхай Шэньхуа". Последним местом работы Слуцкого в России остается казанский "Рубин".
Источник: "metaratings"
Крунич - о Слуцком: в "Москве" его все уважали и любили
Бывший игрок ФК "Москва" Бранислав Крунич рассказал о периоде карьеры под руководством Леонида Слуцкого.
Фото: "Чемпионат"