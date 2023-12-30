"Локомотив" перестал меня интересовать после того, как клуб поступил с Юрием Павловичем Семиным. Не смотрю матчи этой команды", - приводит слова Романцева "СЭ".
Под руководством Юрия Семина "Локомотив" становился трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, а также трехкратным победителем Суперкубка страны. В мае 2020 года руководство решило не продлевать контракт со специалистом, хотя команда на тот момент занимала второе место в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидирующего "Краснодара" на семь очков.
Романцев заявил, что не следит за "Локомотивом", после того, как клуб поступил с Семиным
Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев заявил, что не следит за "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"