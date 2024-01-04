"Честно не могу сказать ничего об интересе "Спартака". Знаю, что "Бенфика" купила нападающего "Сантоса" Маркоса Леонардо. Пока никто из "Спартака" ко мне по поводу Петара Мусы не обращался", - приводит слова Мартиновича "СЭ".
Петар Муса выступает за "Бенфику" с лета 2022 года. В текущем сезоне 25-летний хорватский форвард провел за "орлов" 18 матчей во всех турнирах и отличился в них 4-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Петар дебютировал за сборную Хорватии в марте 2023 года и провел за национальную команду шесть матчей, но забитыми голами не отличался. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро, контракт Мусы с португальским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Агент Мусы: пока никто из "Спартака" ко мне не обращался
Агент Петара Мусы, Милан Мартинович, прокомментировал интерес "Спартака" к своему клиенту.
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