— Лучший тренер РПЛ 2023 года — главный тренер “Краснодара” Владимир Ивич, — приводит слова Карреры Sport24.
Напомним, что Владимир Ивич возглавил “Краснодар” в прошлом году. За 18 туров в нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу “быки” под руководством сербского специалиста заработали 38 очков. Сейчас они занимают первое место в турнирной таблице.
Каррера: лучший тренер РПЛ 2023 года — Ивич
Бывший главный тренер “Спартака” Массимо Каррера ответил на вопрос о том, кто был лучшим наставником РПЛ в 2023 году.
Фото: "Чемпионат"