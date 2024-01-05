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Каррера: лучший тренер РПЛ 2023 года — Ивич

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Бывший главный тренер “Спартака” Массимо Каррера ответил на вопрос о том, кто был лучшим наставником РПЛ в 2023 году.
Фото: "Чемпионат"
— Лучший тренер РПЛ 2023 года — главный тренер “Краснодара” Владимир Ивич, — приводит слова Карреры Sport24.

Напомним, что Владимир Ивич возглавил “Краснодар” в прошлом году. За 18 туров в нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу “быки” под руководством сербского специалиста заработали 38 очков. Сейчас они занимают первое место в турнирной таблице.

Каррера Краснодар Ивич
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