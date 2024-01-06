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Медведев: футболисты "Ростова" недовольны тем местом, на котором находимся

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Голкипер "Ростова" Никита Медведев поделился настроением команды после не самого удачного с точки зрения результата отрезка сезона.
Фото: "Чемпионат"
"Ни для кого не секрет, что футболисты "Ростова" недовольны тем местом, на котором сейчас находимся. Будем делать определённые выводы, исправлять ошибки и двигаться вперёд. Думаю, что у нас всё получится. Если говорить о месте, на котором должен находиться "Ростов", то здесь всё просто — чем выше мы будем, тем будет лучше", - сказал Медведев.

По итогам первой части сезона "Ростов" с 21-м очком в 18-ти турах занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. По итогам прошлого сезона команда финишировала на 4-й строчке. Сезон для "Ростова" возобновится 2-го марта. В матче 19-го тура чемпионата России "Ростов" будет принимать на своем поле самарские "Крылья Советов".

Никита Медведев провел в текущем чемпионате 2 игры, в которых пропустил 2 мяча. Также в активе Медведева 5 матчей за "Ростов" в Кубке России.

Источник: "Чемпионат"

Медведев Ростов
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