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Умер экс-игрок ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун

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В возрасте 42-х лет ушел из жизни бывший защитник сборной Украины Богдан Шершун.
Фото: Анна Барко, FootBoom.com
8-го января не стало экс-игрока московского ЦСКА и ряда украинских клубов Богдана Шершуна, сообщает в своих соц сетях журналист из Украины Владимир Зверов.

Богдан Шершун выступал за ЦСКА в период с января 2002-го по июнь 2005-го года. Всего в активе защитника 60 матчей чемпионате России, в которых он отличился двумя голами и тремя результативными передачами.

В Украине футболист запомнился выступлениями в составе таких команд, как: "Днепр", "Арсенал", "Кривбасс" и "Волынь".

ЦСКА Шершун
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